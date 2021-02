Vaccini AstraZeneca: consegnate altre 3.500 dosi ad Agrigento

Continuano le consegne da parte di poste Italiane dei vaccini in Sicilia. Due furgoni attrezzati, scortati dai Carabinieri, hanno consegnato nelle ultime ore 46.550 dosi di vaccino AstraZeneca. 3.500 le dosi consegnate ad Agrigento. Oggi , intanto, al via le somministrazione agli over 80. Anziani, disabili e persone con patologie sono vaccinati con Pfizer e Moderna. La somministrazione avviene nei 5 ospedali della provincia, tranne per chi non può deambulare, in questo caso è prevista la vaccinazione a domicilio. Prossimamente la campagna di vaccinazione si avvarra’ anche degli hub provinciali: ad Agrigento, l’ASP sta lavorando in collaborazione con il parco, affinchè un’ala del Palacongressi del villaggio Mosè sia destinata a centro hub per somministrare i vaccinazioni ma ci vorrà anche un pò di tempo.