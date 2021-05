Vaccini. Al via prenotazioni per over 50

Il governo regionale ha trovato l’intesa con il commissario per l’emergenza Covid, Figliuolo, che ha spostato l’iniziativa del presidente Musumeci sui vaccini nelle isole Minori a partire dalla maggiore età. Si comincerà venerdì da Lampedusa, Linosa e Salina, cui seguiranno, a partire dal 10 maggio, le restanti isole, con ordine legato alla minore densità di popolazione. «Ho sentito il generale Figliuolo – dice il presidente della Regione – che mi ha assicurato il varo di un Piano proprio per le isole minori. Sono contento di questa convergente operatività e non è escluso che unità militari possano contribuire alle vaccinazioni nelle piccole comunità già in questo fine settimana». Inoltre, in Sicilia, dalle 20 di giovedì 6 maggio, sarà possibile per tutti i soggetti compresi nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni, effettuare la prenotazione per la vaccinazione sulla piattaforma nazionale. Le somministrazioni, effettuate con il siero di AstraZeneca, cominceranno da giovedì 13 maggio e seguiranno l’ordine di prenotazione. Per quanto riguarda, invece, i soggetti con patologie pregresse nella fascia di età compresa tra i 50 e 59 anni – secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Piano nazionale – le vaccinazioni saranno effettuate, a partire dal 7 maggio, durante gli open day organizzati negli centri vaccinali dell’Isola, con il siero di Pfizer-Biontech. Per questa categoria di soggetti non sarà necessaria la prenotazione.