Vaccini, al via in Sicilia alle somministrazioni per 23 mila ultraottantenni

Domani, sabato 20 febbraio, al via in Sicilia alle somministrazioni per 23 mila ultraottantenni, che si sono prenotati tramite la piattaforma di Poste. Per docenti e forze dell’ordine fra 18 e 55 anni, in tutta l’Isola, le somministrazioni sono già partite da tre giorni. Il vaccino è gratis per tutti, in quanto fornito dal servizio sanitario nazionale, e non è acquistabile in farmacia. In Sicilia sono oltre 60 al momento i centri vaccinali autorizzati. Quando ad aprile partirà la campagna vaccinale di massa la Regione conta di coinvolgere anche farmacie e medici di famiglia.

Sugli over 80, la prima dose è possibile prenotarla online all’indirizzo www.prenotazioni.vaccinocovid.gov. Al link si può accedere anche tramite il portale siciliacoronavirus.it o dai siti di Asp e ospedali. C’è anche un numero verde attivo dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì: 800009966.

Ci si potrà prenotare nel centro vaccinale più vicino casa in base alla disponibilità. Le agende di marzo e aprile della maggioranza dei centri sono già piene.

L’appuntamento per la seconda dose viene fissato direttamente dal centro vaccinale al momento della prima somministrazione. Anziani, disabili e persone con patologie sono vaccinati con i vaccini Pfizer e Moderna.

Da alcuni gironi sono partite anche le vaccinazioni per determinate categorie di under 55, con il nuovo farmaco di Astrazeneca, il cui uso al momento è autorizzato solo nella fascia d’età 18-55 anni. Nel primo target rientrano insegnanti della scuola, esercito e forze dell’ordine. Dopo queste due categorie, toccherà a professori universitari e personale dei servizi essenziali. I docenti saranno contattati direttamente dalle Asp, che hanno ricevuto gli elenchi dall’ufficio scolastico regionale.

I settantenni, invece, saranno vaccinati da aprile in poi. Prima toccherà ai soggetti con particolari patologie, indipendentemente dall’età, seguiranno le persone tra 75 e 79 anni, poi tra 70 e 74 anni. Mentre per i sessantenni la campagna di vaccinazione partirà nel secondo trimestre.