Hanno forzato un infisso, intrufolandosi nello studio di un medico di famiglia, e portato via alcuni computer. E’ accaduto, ieri, in via Manzoni, nella zona del campo sportivo, ad Agrigento.

Dopo l’amara scoperta del raid, sul posto accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Gli esperti della Scientifica hanno effettuato i rilievi nel tentativo che possano risultare utili a individuare i malfattori.