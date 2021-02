Vaccini ai volontari, anche l’assessore Vullo sollecita il governo nazionale

E anche l’assessore comunale ai servizi sociali di Agrigento , Marco Vullo, sollecita il governo nazionale a includere nella priorità come categorie vulnerabili le associazioni di volontariato nella campagna vaccinale che è già partita. “ Prendo spunto dalla lettera indirizzata a tutte le Istituzioni e la presa di posizione dei Volontari di Strada di Agrigento con Anna Marino che assieme a tutte le altre associazioni presenti in città assieme a tutti gli operatori e volontari nel piano vaccinale vanno inclusi prioritariamente in questa campagna. Conosco molto bene questo mondo che è fatto di incredibili risorse umane e che sono un validissimo aiuto nel front-office nei territori per l’assistenza primaria dei meno abbienti e delle sacche di povertà presenti nei nostri comuni. Questo settore che è allargato anche al terzo settore necessita una priorità per i servizi di aiuto, assistenza e di solidarietà che svolge quotidianamente per i cittadini in difficoltà. In molti casi i volontari e operatori per alleviare le difficoltà anche dei diversamente abili e degli anziani prestano il loro servizio spostandosi nei luoghi di residenza di questi soggetti che si trovano in condizioni precarie.”