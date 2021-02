Troppi assembramenti, nuova “stretta” del sindaco di Agrigento

Divieto di assembramento e stazionamento sulla via Atenea e sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, compresa tra la parte finale di Viale Viareggio e piazzale Giglia, compresi gli adiacenti giardinetti posti nella parte iniziale di via Nettuno. Lo prevede una nuova ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che sarà in vigore da sabato 27 febbraio e fino al 28 marzo prossimo. Sotto accusa i troppi assembramenti in alcune zone della città di Agrigento: i numeri relativi ai contagi, oltretutto, hanno fatto registrare anche un aumento. Una decisione che arriva dopo i fatti dello scorso fine settimana soprattutto nella località balneare di Agrigento. Ma da più parti si chiedono servizi di controllo nelle spiagge , finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Nel fine settimana si sono registrate situazioni di particolare assembramento , in occasione delle quali è stata anche riscontrata una percentuale non irrilevante di inosservanza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine.