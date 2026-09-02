L’Asp di Agrigento rafforza le azioni di prevenzione sul fronte delle vaccinazioni e sigla un accordo con i pediatri di Libera Scelta, con il coinvolgimento delle scuole della provincia, per favorire una maggiore adesione ai programmi vaccinali e contrastare i ritardi nelle somministrazioni. Questa mattina l’intesa è stata sottoscritta dal commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Alessandro Delle Donne, e dal segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Paolo Felice, alla presenza del direttore del Dipartimento Cure Primarie Asp, Ercole Marchica. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di prevenzione Asp, prevede una nuova e capillare attività di sensibilizzazione rivolta direttamente alle famiglie dei bambini interessati. L’Asp provvederà infatti a trasmettere una specifica comunicazione con l’invito a verificare la posizione vaccinale dei propri figli e, laddove necessario, a procedere con le vaccinazioni previste.



«Si tratta di un’azione che punta soprattutto a intercettare tempestivamente i bambini che risultano fuori calendario, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra servizi vaccinali, pediatri e istituzioni scolastiche – si legge nella nota diffusa da Asp -. Il piano strategico vaccinale dell’Azienda individua proprio nel coinvolgimento dei Comuni, delle scuole e dei pediatri di Libera Scelta uno degli strumenti per rendere più capillare l’informazione e favorire il recupero delle vaccinazioni non effettuate». L’Asp invita pertanto le famiglie a non sottovalutare la comunicazione che riceveranno. L’invito alla vaccinazione non va inteso come un semplice adempimento amministrativo, ma come un’opportunità per verificare la protezione dei bambini e recuperare eventuali vaccinazioni non eseguite o non completate.

I Centri vaccinali dell’Asp restano a disposizione di tutte le famiglie, non soltanto di quelle che riceveranno la comunicazione, per le vaccinazioni previste dal calendario e anche per le attività di counselling, informazione e approfondimento con gli operatori sanitari. Sul portale istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo https://www.aspag.it/vaccinazioni/ , sono disponibili le informazioni sulle vaccinazioni e sulle sedi dei servizi territoriali.

«La vaccinazione è uno degli strumenti più efficaci di prevenzione e proprio per questo è importante non trascurare una comunicazione che arriva dall’Azienda Sanitaria Provinciale – sottolinea il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Alessandro Delle Donne –. Il nostro obiettivo è avvicinare i servizi alle famiglie, rendere più facile il confronto con i professionisti e accompagnare i genitori nella verifica del percorso vaccinale dei propri figli. La collaborazione con i pediatri e con le scuole ci consente di raggiungere in maniera più puntuale le famiglie e di intervenire laddove emergano ritardi o vaccinazioni da recuperare». L’Asp ricorda infine che non è necessario attendere la ricezione della nota per rivolgersi ai servizi: i Centri vaccinali sono a disposizione dell’utenza per informazioni, counselling e per verificare la propria situazione vaccinale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp