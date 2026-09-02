Il Consigliere comunale dell’MpA Angelo Vaccarello saluta e ringrazia il colonnello De Tullio

Il consigliere dell’MpA, Angelo Vaccarello, appresa la notizia del trasferimento del colonnello De Tullio a tre anni dal suo insediamento saluta e ringrazia affidando a una nota stampa il suo pensiero. “Ho conosciuto immediatamente, appena insediato, il colonnello De Tullio e sento l’obbligo di manifestare il mio incondizionato apprezzamento sia per l’uomo che per il modus con cui ha interpretato il ruolo ad Agrigento – dice Vaccarello -. Sempre attento alle problematiche della Città, sempre disponibile al confronto, capace di creare relazioni con la massima umiltà, caratteristica che contraddistingue i veri uomini”.

“Libero da ogni condizionamento è riuscito a creare una sinergia con la popolazione agrigentina: ciò non era affatto scontato. Nell’augurare al colonnello i migliori successi professionali – conclude il Consigliere comunale – rinnovo il saluto con un pizzico di rammarico per la partenza sperando che i rapporti non si disperdano ed altresì sperando che Agrigento rimanga nel suo cuore”.

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