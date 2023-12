Una seduta straordinaria di vaccinazioni antinfluenzali e anticovid-19 è in programma sabato 23 dicembre.

Il buon esempio viene anche dal primo cittadino di Agrigento, Francesco Micciché, che ha aderito alla campagna regionale dell’InfluDay dedicata alla vaccinazione antinfluenzale e anticovid-19. Nei prossimi giorni molte farmacie e molti medici di famiglia contribuiranno a garantire la vaccinazione anticovid-19 in collaborazione con i Centri vaccinali dell’ASP di Agrigento. Una seduta straordinaria di vaccinazioni antinfluenzali e anticovid-19 è in programma sabato 23 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30, nel Centro vaccinale di Agrigento. Le somministrazioni avverranno nei locali del servizio ubicati nella struttura dell’ex ospedale “San Giovanni di Dio” di via Giovanni XXIII. L’iniziativa fa seguito al successo di partecipazione registrato in occasione del recente “InfluDay” nel quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha aderito alla campagna regionale indetta dall’Assessorato Regionale alla Salute. Nei prossimi giorni molte farmacie e molti medici di famiglia contribuiranno a garantire la vaccinazione anticovid-19 in collaborazione con i Centri vaccinali dell’ASP di Agrigento. “La vaccinazione- dicono dall’Asp- è il mezzo sicuro ed efficace per non contrarre l’infezione, prevenendo l’influenza, ed evitando il contagio a persone fragili che potrebbero andare incontro a complicanze temibili. Per quanto riguarda la vaccinazione anticovid-19, dal 16 ottobre scorso, le somministrazioni sono state garantite presso i centri vaccinali di Agrigento e Sciacca ma, in seguito ad accordi regionali, chi lo desidera potrà vaccinarsi presso le farmacie che hanno aderito e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale che partecipano alla campagna di vaccinazione.”