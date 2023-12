Un festival volto a ridare vita alla piazza e al quartiere.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio prossimo piazza Ravanusella, ad Agrigento, sarà animata dalla prima edizione di ScaroFest, un festival volto a ridare vita alla piazza e al quartiere. Scaro Cafe, promotore dell’evento, non nasce come semplice bar, ma come progetto di riqualificazione sociale e culturale. Attraverso un’ampia gamma di attività, il festival vuole essere un punto di incontro per la comunità e un trampolino di lancio per nuove iniziative culturali. Durante il festival, la piazza si trasformerà in un palcoscenico all’aperto con una serie di eventi che includono talk con esperti di cultura, arte e società; Laboratori; Mercatini di artigianato e prodotti locali; Concerti di musica live; Apericena etnici ed altre esperienze culinarie. L’obiettivo del festival è quello di creare un’occasione di incontro e di condivisione, e di far conoscere la piazza e il quartiere a un pubblico più ampio. Il programma è in continuo aggiornamento, e le informazioni sono disponibili sui canali social di Scaro Cafe.