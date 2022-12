Vacanze low cost: alcuni consigli utili per risparmiare durante l’estate 2023

La crescente crisi economica sta imponendo a moltissime famiglie italiane il risparmio su qualunque bene, a partire dalla spesa per arrivare ai regali di Natale.

Nell’ultimo anno, infatti, abbiamo visto crescere in modo esponenziale i compensi in bolletta dovuti ai gestori locali di energia elettrica, gas e acqua e di pari passo il costo delle materie prime, che incide sul carburante e sulla spesa al supermercato.

Proprio per questo motivo ogni giorno si cercano spunti per riuscire a trovare offerte e risparmiare sulle spese quotidiane. Di pari passo il trend proseguirà molto probabilmente durante la prossima primavera e inciderà molto sulla scelta delle vacanze estive.

All’interno di questo articolo abbiamo quindi deciso di fornirvi alcuni consigli per riuscire a risparmiare sulle prossime vacanze estive senza alcun tipo di rinuncia.

La scelta del periodo

Se dovete ancora decidere il periodo in cui farete le ferie dal lavoro, vi suggeriamo di scegliere i mesi di bassa stagione, dove i costi all’interno delle principali mete di vacanza sono leggermente ridotti.

Il mese di giugno e la seconda metà di settembre sono quelli dove troverete tariffe più basse e allo stesso tempo un clima favorevole per una piacevole vacanza al mare in famiglia.

La località

Anche in questo caso è possibile risparmiare: alcune località in Italia hanno prezzi leggermente più bassi in quanto sono meno ricercate. Sebbene la richiesta sia minore, però, non avrete alcun disservizio e potrete così godervi una piacevole vacanza in compagnia di un mare cristallino.

Le Marche e l’Abruzzo sono regioni molto indicate nella zona settentrionale e centrale dell’Italia, mentre se cercate una meta più a sud vi suggeriamo di visitare il Cilento in Campania oppure la Calabria. La stagionalità in queste regioni è mediamente ristretta nel periodo che coincide con luglio e agosto, per cui sarà semplice trovare tariffe molto vantaggiose nei periodi di bassa stagione.

Il tipo di sistemazione

A questo punto dovrete scegliere anche il tipo di sistemazione. Se viaggiate in famiglia con bambini a seguito potrebbe essere un’ottima opportunità soggiornare all’interno di un villaggio turistico, mediamente più economico di un hotel.

Nei villaggi potrete sfruttare il trattamento di pensione completa con pranzi e cene a buffet, che prevedono così delle quote relativamente più basse rispetto ai tradizionali pasti serviti al tavolo.

A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di consultare le offerte low cost di villaggi in Calabria presenti sul sito web Adonde.it. All’interno della pagina citata troverete moltissime opportunità per risparmiare e soggiornare in famiglia in questa splendida regione all’interno di un comodissimo villaggio turistico.

Se invece viaggiate in coppia può essere più opportuno per il risparmio scegliere un bed and breakfast. In questo modo non avrete spese da dover sostenere per i pasti e potrete scegliere ogni giorno dove mangiare in modo da aumentare ancora di più il risparmio.

Il viaggio

Infine bisogna pensare anche al viaggio. Se volete fare una vacanza itinerante all’interno delle regioni citate la soluzione migliore è quella di recarvi in loco con la vostra auto, in modo da poter visitare le località presenti con più autonomia.

Nel caso in cui abbiate invece optato per una settimana all’interno di un villaggio turistico potrete acquistare i biglietti del treno con largo anticipo, in modo da sfruttare le moltissime promozioni disponibili sul sito di Trenitalia.

Come avete visto è possibile fare le vacanze senza rinunciare al comfort e risparmiando in modo considerevole: basta un po’ di pianificazione ed il gioco è fatto!