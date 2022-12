Il comune di Agrigento può tirare un sospiro di sollievo: approvato il bilancio previsionale

Il comune di Agrigento può tirare un sospiro di sollievo. Aula Sollano, ad un giorno dal termine ultimo, ha approvato nella seduta del 30 dicembre il Bilancio di previsione 2022-24 dell’ente. Il documento proposto dalla Giunta all’assemblea degli eletti ha ottenuto 13 voti a favore e un astenuto. “E’ un giorno importantissimo perché riusciamo a chiudere un cerchio che finalmente può rimettere in sesto il comune di Agrigento- ha detto l’assessore Patrizia Liscia-. Non avere i tre documenti contabili è stato un problema. Ringrazio tutti per la grande collaborazione. È stato un traguardo difficile e che non tutti pensavano di raggiungere, io ci ho sempre creduto. Abbiamo chiuso negli ultimi mesi due conti consuntivi con un disavanzo di quasi due milioni di euro che dovevamo obbligatoriamente inserire nel bilancio 2022. Sono stati inseriti tanti progetti che finalmente possono andare avanti. Ci siamo allineati e potremo ripartire, programmare il nuovo bilancio e chiudere il consuntivo in regola entro aprile.” Il sindaco Francesco Micciché ha voluto ringraziare l’assessore Lisci “per lo sforzo, per il lavoro incessante di questi giorni e ringrazio i consiglieri presenti in aula. Alla fine ce l’abbiamo fatta”. Sono stati giorni frenetici, una corsa contro il tempo. Si tratta del programma economico finanziario pluriennale basato su una prospettiva di ripresa dopo due anni di pandemia. Il Consiglio comunale di Agrigento due giorni fa ha approvato il bilancio consuntivo 2021 propedeutico all’esame del bilancio previsionale.La non approvazione avrebbe comportato lo scioglimento dell’assise.