Utilizza il cellulare e viola la messa in prova: 42enne arrestato e portato in carcere

E’ stato sorpreso mentre stava utilizzando un telefono cellulare non autorizzato. Per violazione delle prescrizioni imposte che il Tribunale di Sorveglianza di Agrigento ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai Servizi sociali e la custodia cautelare in carcere per un quarantaduenne di Catania, domiciliato in una comunità terapeutica di Santa Margherita Belice. A dare esecuzione all’ordinanza sono stati i carabinieri. L’uomo è stato arrestato e portato alla Casa circondariale di Sciacca.