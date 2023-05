Moto d’acqua sfreccia vicino alla costa di San Leone: proprietario fermato e multato

Il personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle è intervenuto, a bordo dei propri mezzi nautici, per contrastare il pericoloso fenomeno della navigazione con le moto d’acqua nella fascia riservata alla balneazione. Sono stati effettuati innumerevoli controlli. Il proprietario di un acquascooter è stato individuato mentre sfrecciava nella fascia di mare di San Leone che però è riservata unicamente alla balneazione. L’uomo ha anche provato a sfuggire alla motovedetta dei militari. E’ stato rintracciato e multato.

“I controlli del fine settimana – spiega il comandante della Capitaneria di porto di Porto Empedocle Antonio Ventriglia – che si sono concentrati negli specchi acquei prospicienti la località San Leone, sono il segno tangibile dell’incisiva presenza lungo la fascia litoranea di competenza della Capitaneria di porto a tutela della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell’ecosistema marino costiero. Al riguardo, mi piace evidenziare che la Guardia costiera non cura prioritariamente l’aspetto repressivo, venendo privilegiato, anzi, l’aspetto preventivo”.

Per l’emergenza in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.