Utilitaria va a sbattere contro un muro, ferita giovane automobilista

Ha perso il controllo della sua auto, ed è andata a sbattere contro un muro. Una ragazza di Agrigento è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto nella notte, in via Francesco Crispi, ad Agrigento.

Alla guida della sua Lancia Y, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il muro. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme.

Sul posto un’ambulanza, anche se la giovane automobilista ha rifiutato le cure ospedaliere. I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi.