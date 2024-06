Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni, divenuto irrevocabile, nei confronti di T.G., dipendente della Regione Siciliana ed ex consigliere provinciale della città die templi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Palermo – prima sezione penale per le misure di prevenzione – è divenuto definitivo alcuni mesi fa e ha riguardato beni, la gran parte dei quali già sottoposti a sequestro su proposta avanzata dal Questore di Agrigento nel giugno del 2018 a seguito di articolate indagini svolte dalla Polizia di Stato.

La persona colpita dal provvedimento è stata in passato condannata in via definitiva per i reati di usura in concorso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il provvedimento divenuto definitivo, suggella la bontà delle investigazioni patrimoniali poste in essere dalla Divisione polizia Anticrimine di Agrigento. Il valore dei beni confiscati, che riguardano beni immobili, rapporti finanziari, beni mobili registrati e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammonta a circa 800.000 euro.