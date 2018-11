Urbanistica, il Comune rilascia il primo permesso di costruire informatico

L’ Assessore all’Urbanistica Elisa Virone comunica che oggi é stato rilasciato dallo Sportello Unico Edilizia, per la prima volta nella storia del Comune di Agrigento, il primo permesso di costruire istruito con sistema interamente informatico. Il committente ne ha appena ricevuto copia, digitalmente firmata che, attraverso pec, è stata trasmessa al tecnico esterno incaricato. L’ Assessore Virone dichiara: “Questa, per noi, è storia. Abbiamo completato, per la prima volta in modalità interamente telematizzata, una procedura di rilascio di permesso di costruire. Meno accessi presso gli uffici. Maggiore efficienza e tracciabilità dei procedimenti. Più trasparenza. Un percorso avviato nel 2015 che oggi può dirsi pienamente attuato. Per il Comune di Agrigento un obiettivo qualificante. Per i cittadini ed i loro tecnici una garanzia di celerità che non tarderà di dare buoni frutti”.