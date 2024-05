Spazio anche per mostre fotografiche a cura di Francesco Novara.

Secondo week end di Urban Fest in via Atenea.

Ancora una volta colori, suoni e momenti di spettacolo in cui sono stati protagonisti gli artisti della compagnia catanese Joculares che insieme ai tamburi di Girgenti di Biagio Licata hanno creato uno spettacolo inedito tra gioco di fuochi e danze per le vie del centro.

A seguire il dj set di Andrea Cassaro.

Questa sera (sabato) degustazioni già dall’aperitivo, trampolieri e dj set.

Domenica 12 maggio, invece, è la volta di un momento dedicato alle famiglie con la musica d’autore e “Scatti”, una mostra fotografica che ogni settimana ospiterà un fotografo della città a cura di Francesco Novara.

La via Atenea torna a vivere durante i week end con tutti i colori della primavera, a dimostrazione del fatto che quando si uniscono le forze dei privati si può fare bene.