Uova di Pasqua per i piccoli ucraini ospitati in provincia

S’avvicina Pasqua e l’agrigentino pensa ai bimbi ucraini fuggiti dalla guerra: donatori anonimi hanno voluto omaggiare i più piccoli, ospitati in diversi comuni, con delle uova di Pasqua. Ad occuparsi della consegna del tipico prodotto di cioccolato, su invito del Prefetto Cocciufa, è stato il Comitato Provinciale agrigentino della Croce Rossa Italiana. “Le Amministrazioni dei Comuni nel cui territorio hanno trovato accoglienza i profughi ucraini – dicono dal palazzo di governo- sono state informate dalla Prefettura di Agrigento in merito all’iniziativa benefica ed è stato, così, possibile far pervenire ai destinatari le uova, ovviamente molto apprezzate dai bambini.” Il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha ,quindi, invitato Angelo Vita, Presidente della CRI, a far pervenire ai donatori ed al Comitato Provinciale le espressioni del più sentito apprezzamento e ringraziamento per l’ iniziativa.