Affiora cadavere di un uomo al porto, recuperato dai vigili del fuoco

L’allarme è scattato verso le 9.30 quando, nelle acque del porto di Porto Empedocle, è affiorato un cadavere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e, insieme a loro, i carabinieri della Stazione cittadina, i militari della Guardia di finanza, e il personale della Capitaneria di porto. La vittima Salvatore Caruana, pensionato, settantaduenne, di Porto Empedocle.

Sul corpo dell’uomo non vi sarebbero segni di violenza. Il decesso, verosimilmente, per annegamento, dopo essere finito in acqua, forse a causa di un improvviso malore, oppure sarebbe scivolato.

Secondo quanto emerso, sono stati alcuni pescatori, a notare il corpo dell’uomo che galleggiavano in acqua. Riportato a terra dai vigili del fuoco, sono state eseguite le tristi formalità per l’identificazione e dai primi riscontri. Ad occuparsi delle indagini i militari dell’Arma.