Un cinquantanovenne agrigentino è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di via Giacomo Leopardi a San Leone. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario di un’ambulanza del 118 e i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 59enne. Come ha accertato il medico legale la morte dell’uomo è sopraggiunta per cause naturali.

