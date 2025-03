Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina in via Gioeni a Porto Empedocle. Il ferito più grave con l’elisoccorso del 118, atterrato nell’area portuale, è stato trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli altri due con le ambulanze sono stati portati al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

A scontrarsi, per cause ancora sconosciute, sono state un’autovettura, una Citroen, e un ciclomotore, un Piaggio Beverly, con a bordo due agrigentini. Il più grave dei feriti è risultato essere uno dei passeggeri del mezzo a due ruote. La polizia municipale di Porto Empedocle oltre ad occuparsi dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, ha gestisto la viabilità.

