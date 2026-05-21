E’ un vero e proprio giallo il ritrovamento del cadavere di un trentasettenne canicattinese, nella tarda serata di ieri, in un’abitazione del centro della città dell’uva Italia. L’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale durante la notte non avrebbe chiarito le cause del decesso.
Il sostituto procuratore di turno alla Procura di Agrigento, titolare del fascicolo d’inchiesta, ha disposto l’autopsia. La salma del trentasettenne è stata portata all’obitorio dell’ospedale “Barone Lombardo”.
Ad occuparsi delle indagini carabinieri e polizia. L’esame autoptico chiarirà se la tragedia possa essere riconducibile all’assunzione di droga.
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