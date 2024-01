Il corpo senza vita di un cinquantasettenne di nazionalità rumena, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato, ieri sera, nel deposito di un negozio di via Vitaliano Brancati a Canicattì. Il medico legale, da una prima ispezione cadaverica, non avrebbe rilevato segni di violenza. Il 57enne sarebbe deceduto per cause naturali ma per trovare conferma serviranno ulteriori accertamenti.

L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce da giorni tant’è che la moglie, preoccupata, aveva denunciato la scomparsa ai poliziotti del Commissariato cittadino. A fare la scoperta del cadavere sono stati alcuni suoi connazionali che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia e i vigli del fuoco. Presente anche il sindaco Vincenzo Corbo, che ha firmato l’ordinanza di chiusura dell’Istituto “Euroform”, situato nei pressi del magazzino dove è stato ritrovato il cadavere, per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione nella giornata di oggi.