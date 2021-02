Uomo ferito in strada: è giallo. Due donne in ospedale dopo rissa

Un uomo, con delle ferite sparse sul corpo, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Tutto quanto è successo in corso “Filippo Re Capriata”, in pieno centro a Licata. Qui è stato trovato il ferito, e in ambulanza trasferito al presidio ospedaliero. I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini, nel tentativo di fare luce sull’accaduto. In mancanza di certezze, non viene esclusa alcuna ipotesi, anche quella di un incidente o di un’aggressione.

E sempre a Licata è scoppiata una rissa fra ragazzini, verosimilmente, per un falso profilo su Facebook. Il parapiglia, poi, ha coinvolto anche le due famiglie. Ad avere la peggio, una ragazzina e la propria madre, finite al pronto soccorso dell’ospedale licatese. Entrambe hanno riportato dei lievi traumi. Sono intervenuti anche in questo caso i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i fatti.