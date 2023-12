Un uomo di 49 anni, pluripregiudicato, nazionalità tunisina, domiciliato da anni ad Agrigento è rimasto ferito ad una mano da un colpo di pistola esploso da un individuo allo stato ignoto e in via di identificazione. Il grave fatto di sangue si è verificato questa mattina dalle parti di via Cannameli, la zona sottostante la via Atenea, in pieno centro storico. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi gli agenti della Squadra Mobile e della sezione Volanti. L’immigrato con un’ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa in pericolo di vita. In tutto il centro storico in atto un’autentica caccia all’uomo.

