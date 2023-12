Sarà un viaggio nella storia del palazzo di Governo di Agrigento la mostra che sarà inaugurata il prossimo 5 gennaio negli alloggi prefettizi. “Memorie dalla residenza del Prefetto” è solo una delle iniziative frutto del protocollo d’intesa firmato questa mattina, in Prefettura, dal rappresentante del governo, Filippo Romano, e dal direttore dell’Archivio di Stato, Rossana Florio. Le attività di collaborazione sono rivolte, in primis, alle scuole, un’occasione per dialogare, riflettere sulla storia e ammirare la bellezza dei luoghi del palazzo di piazza Vittorio Emanuele, risalente al 1858, e non solo. La mostra permetterà di ammirare documenti storici, custoditi dall’Archivio di Stato, che raccontano le origini antiche del palazzo fino ai giorni nostri. Tra i documenti esposti la “mappa della vecchia Prefettura”, il palazzo di Governo, in passato, aveva sede in un altro luogo della città. Altro documento di particolare interesse è la lettera che il Prefetto, Mario Rebucci, scrisse a tutti i sindaci del territorio agrigentino per chiedere di mandare aiuti a Messina, colpita da un terribile terremoto il 28 dicembre 1909. “Si darà idea – hanno sottolineato il prefetto Romano e il direttore dell’archivio di Stato, Florio- di quella che è la ricchezza della Prefettura ma anche la dimensione storica e culturale di questi documenti”. La Prefettura di Agrigento, così, apre alle visite dei cittadini offrendo la possibilità di visitare i suoi ambienti e di apprezzare il patrimonio che conserva.