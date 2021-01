Uomini e donne, Gero Natale tra la ricerca dell’amore e la scalata verso il successo

Più che in cerca d’amore, l’agrigentino Gero Natale sta tentando la scalata al successo televisivo. E lo fa attraverso il programma di Maria De Filippi su Canale5. “Mi chiamo Gero, ho 36 anni e vengo da Agrigento”. Con queste scarne notizie sulla sua vita privata, Calogero Natale, una settimana fa, si è presentato al pubblico del piccolo schermo, tentando di rianimare il parterre femminile del trono di “Uomini e donne over”, il dating show di Maria De Filippi che mette a confronto diverse generazioni di uomini e donne in cerca d’amore. Un programma per incontri, questo della Defilippi, finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Finora le puntate sono andate tutte liscie e il successo di Gero, “sentimentalmente libero”, conosciuto bartender, vero professionista del Free Style (ex titolare di alcuni storici locale della città dei templi, come “Le Dynamique” o l’ “Excalibur”) da sempre impegnato d’estate a miscelare drink al banco dei chioschi sulle spiagge di San Leone, sembra ormai quasi raggiunto. Stando ai commenti a caldo pare abbia fatto breccia nei cuori di molte telespettatrici. Bartender dicevamo, che i repentini stop imposti dai Dpcm, in seguito all’emergenza Covid, l’hanno però portato all’inattività e da qui – spiega Gero – la voglia di lanciarsi in una nuova avventura che, detto tra noi, più che a cercare l’amore è rivolta ad ottenere visibilità mediatica. Sui social il successo è già a mille. Non è passato inosservato infatti, agli occhi delle veterane del trono over, quel giovane siciliano subito apprezzato per l’oggettiva bellezza. “Sto iniziando a riprogettare il percorso lavorativo” dice l’agrigentino che si sente ormai pronto ad entrare nel mondo dello spettacolo. La sua vera ambizione però, sussurrano gli amici, sarebbe quella di prendere il brevetto e pilotare aerei. Staremo a vedere che succederà. In questi giorni l’agrigentino si sta’ abituando a fare il pendolare tra la Sicilia e la capitale, dove fa la spola tra l’albergo e lo studio di registrazione. Su e giù senza neppure riuscire ad avere il tempo di rivedersi nelle puntate in onda. Riuscirà il nostro cavaliere a trovare per così dire il vero amore? Non ci resta che attendere la prossima puntata di “Uomini e donne over” per sapere tutte le novità dal trono più amato della tv!

MARIA ROSSO