Come superare l’ansia grazie al supporto dello psicologo 

Lo stato di ansia è uno dei fenomeni più diffusi. Tutti almeno una volta nella vita hanno sofferto di ansia per qualcosa: ad esempio per il giorno delle nozze, per un esame, per un colloquio di lavoro. Avere ansia in determinate circostanze è assolutamente normale; il problema sorge invece quando l’ansia diventa uno stato d’animo permanente, tale da non permettere di vivere i momenti più o meno importanti della vita con serenità. Quando l’ansia caratterizza la vita quotidiana di un soggetto, può rendere la vita abbastanza difficile: in questi casi sarebbe meglio rivolgersi ad un professionista capace di offrire il supporto terapeutico più efficace e adeguato, come ad esempio uno psicologo psicoterapeuta.

Chiedere aiuto è importante

Uno stato d’ansia persistente può compromettere in modo negativo la qualità della vita di una persona. L’ansia è uno stato emotivo sul quale è possibile agire, ma con tutta la cura che può dedicare soltanto uno specialista. Così come il corpo necessita di essere curato in caso di malattia, anche la mente ogni tanto necessita di cure e i soggetti più indicati per adempiere al compito sono proprio gli psicologi psicoterapeuti. Parlare con un professionista oggi è piuttosto semplice: gli strumenti tecnologici offrono la possibilità di parlare con una psicologa o psicologo online, senza muoversi di casa, direttamente dal proprio smartphone o pc. Questo permette a chiunque di usufruire di un servizio specializzato, anche in modo anonimo, senza bisogno di affrontare il giudizio delle persone vicine.

È possibile superare l’ansia?

Ormai è più che risaputo che determinati interventi di natura cognitiva, ad esempio un colloquio con uno psicoterapeuta, possono aiutare le persone che soffrono d’ansia già nei primi mesi di terapia. Il semplice parlare di ciò che crea lo stato d’ansia potrebbe essere d’aiuto per chi ne soffre. Esistono inoltre alcune tecniche psicologiche capaci di prevenire o affrontare secondo modalità piuttosto elementari e definite l’ansia quando si palesa. Ad esempio, è molto utile riuscire a contrastarla con la volontà di ritornare in sé stessi, cioè di riappropriarsi della propria quiete. Ovviamente per riuscire a farlo con efficacia è fondamentale “allenarsi”. Il nostro cervello infatti nella sua estrema complessità, funziona in modo adattivo: i circuiti neuronali che maggiormente vengono alimentati, con il tempo, diventano più facilmente attivabili. Questo, in parole povere, significa che più la mente si trova in un determinato stato emotivo, più questo tenderà a ripresentarsi facilmente. Per questo è fondamentale esercitarsi con costanza e dedizione per superare l’ansia: un fatto che forse troppo spesso viene sottovalutato. Per riuscire al meglio è consigliabile rivolgersi al giusto “allenatore”, cioè un professionista qualificato.