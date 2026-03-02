Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 327 5875632.

Lo sport che unisce, la solidarietà che fa squadra. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 10:00, il Karol Padel Club Dalli Cardillo, in via Unità d’Italia 94/G ad Agrigento, ospiterà il torneo di beneficenza “Uno smash per la ricerca”, un’iniziativa che coniuga passione sportiva e impegno concreto a favore della scienza.

L’evento nasce con un obiettivo chiaro: sostenere la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, contribuendo a rendere il cancro sempre più curabile attraverso il finanziamento di progetti scientifici e attività di prevenzione.

La quota di partecipazione è di 15 euro a persona e l’intero ricavato sarà devoluto ad AIRC. Durante la giornata sarà inoltre possibile effettuare donazioni libere, per ampliare ulteriormente il sostegno alla ricerca.

Il torneo rappresenta un’occasione di aggregazione e condivisione, in cui il campo da padel diventa spazio di partecipazione attiva e responsabilità sociale. Sportivi, appassionati e semplici sostenitori potranno scendere in campo o partecipare all’iniziativa con la consapevolezza di contribuire a una causa di grande valore.

Un gesto semplice, uno smash alla volta, per trasformare l’energia dello sport in speranza concreta.

