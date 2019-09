Uno in cucina, l’altro a servire nei tavoli. Scovati due lavoratori in nero

Scoperti due lavoratori “in nero” in altrettanti esercizi pubblici del centro storico di Agrigento. E’ il dato più importante dalla “raffica” di controlli ed ispezioni effettuati, durante il periodo 13-31 agosto, dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, e dal personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Villaggio Mosè, che hanno passato al setaccio la vasta area del centro storico, a “caccia” di lavoratori “in nero”. Ispezionati bar, ristoranti, pizzerie e pub.

In due locali trovati due lavoratori, uno dei quali sorpreso in cucina a preparare cibi, l’altro impegnato a servire nei tavoli, ma entrambi privi di qualsiasi forma di assistenza previdenziale. Uno è stato chiuso. Complessivamente, al termine delle verifiche sono state applicate sanzioni amministrative per circa 10.000 euro.