Lavorava in nero e percepiva reddito di cittadinanza. Scoperta e denunciata

Scoperta a lavorare “in nero” in una casa per anziani, nonostante da alcuni mesi fosse beneficiaria del reddito di cittadinanza. Protagonista una falsa “disoccupata” quarantenne di Porto Empedocle. Dopo l’accertamento è stata inviata segnalazione all’Inps, e la donna è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, con l’ipotesi di truffa ai danni dell’Istituto di previdenza sociale.

La scoperta è stata possibile grazie ad un’attività dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, nel corso di un’ispezione finalizzata alle condizioni igienico-sanitarie, e della situazione di lavoro del personale addetto alla struttura. E’ successo, a pochi passi dal mare di Realmonte.

I militari dell’Arma, hanno accertato che quell’ improvvisata inserviente collaboratrice, in realtà figurava come disoccupata, e percepiva il reddito di cittadinanza. In tasca aveva, infatti, la tessera card per il prelievo del beneficio. Tessera card, che è stata sequestrata dagli uomini dell’Arma.