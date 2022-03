Università, rinviata l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022  

Programmata per venerdì prossimo , 18 marzo, alle 10.30, al Teatro Pirandello di Agrigento, è stata rinviata, a data da destinarsi, la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 del Polo Universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo. La manifestazione prevede diversi interventi, tra questi: la relazione del Magnifico Rettore, Massimo Midiri e l’intervento del Direttore Generale, Antonio Romeo. Diversi gli interventi in programma: del Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Polo, Isabella Giancola, del Presidente del Polo Universitario di Agrigento,

Giovanni Francesco Tuzzolino, del Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Antonino Mangiacavallo,dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Roberto Lagalla. Seguirà la prolusione “Pandemia, Scienze e Comunicazione” a cura di Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene Generale e Applicata, Sezione di Virologia del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano. Intervento istituzionale in collegamento da remoto di Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca.