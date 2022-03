“A Virrina”: spettacolo di beneficenza del duo Terra natia

“A Virrina” canti e cunti sulla vita di un falegname. E’ il concerto a scopo benefico a favore dell’Ucraina che il duo “Terra natia” terrà ad Agrigento, nella chiesa San Nicola di Fontanelle, domenica prossima 20 marzo con inizio alle 19.30. Prevista la partecipazione dei maestri Jona Patito e Alessandro Bruccoleri. E’ lo spettacolo che padre e figlio, Domenico e Giovanni Camilleri, hanno portato in giro per Natale. Il ricavato, con offerta libera, sarà devoluto in beneficenza, attraverso la caritas diocesana, alle famiglie ucraine.