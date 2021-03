Università, Micari: continua impegno su Agrigento. VIDEO

Conferenza stampa congiunta questa mattina al Palazzo dei Filippini, del sindaco Franco Miccichè, del magnifico rettore dell’Università degli studi di Palermo Fabrizio Micari e del presidente del Consorzio universitario Ecua, on. Dott. Nenè Mangiacavallo. Per il sindaco di Agrigento è l’occasione per presentare l’inizio dei lavori nell’ex ospedale di via Atenea che sarà sede universitaria e che costituirà anche un centro culturale della città, e per presentare i nuovi corsi di laurea che si svolgeranno ad Agrigento. Guarda anche: La sede universitaria di Via Atenea: ecco le immagini all’interno della struttura (VIDEO)