Università. Il presidente del consiglio comunale Civiltà sollecita corso di laurea in beni culturali.

Il presidente del consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà , ha ribadito al Rettore dell’università di Palermo, Fabrizio Micari, la necessità di riportare ad Agrigento il corso di laurea in Beni culturali facendo della città dei templi un vero e proprio laboratorio culturale . “Bisogna ripartire dalle specificità del territorio- ha detto-. Agrigento con i suoi 1400 ettari ha il più grande parco archeologico al mondo, la complessità del suo patrimonio, seconda solo all’acropoli di Atene, permetterebbe di formare le migliori figure per valorizzare l’immenso patrimonio culturale che l’Italia possiede. Siamo sicuri che l’ex ospedale e Palazzo Tommasi nel cuore del centro storico serviranno a rilanciare l’immagine di una città d’arte e di cultura.” L’occasione è stata data dall’incontro ,dei giorni scorsi , sui lavori di restauro e riqualificazione dell’ex ospedale di via Atenea di Agrigento , sede destinata all’università.