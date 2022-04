Università: corsi di perfezionamento sulla gestione del personale per gli enti locali

Partirà mercoledì 27 aprile prossimo il primo modulo dei corsi di perfezionamento in materia di gestione del personale degli Enti Locali promosso dal Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, in collaborazione con ANCREL, Ordine dei Commercialisti e Ordine dei Consulenti del Lavoro. Il corso è rivolto alle Amministrazioni che intendono approfondire le tematiche relative alla gestione del personale, legate alle novità derivanti dalle ultime disposizioni in materia di assunzioni, stabilizzazioni e contrattazione, contenute nella Legge di Bilancio 2021. Il corso si articola in cinque giornate che partiranno mercoledì 27 aprile 2022 nei locali dell’ECUA e si concluderanno nel mese di luglio; le lezioni saranno tenute dal dott. Arturo Bianco, consulente ARAN . Le modalità di iscrizione sono contenute nel programma al quale si può accedere collegandosi al sito del Consorzio Universitario www.uniag.it . Un altro colpo messo a segno dall’Aminstrazione Mangiacavallo e dal C.d.A. che mira alla espansione del Consorzio Universitario Empedocle per farne un centro di eccellenza, con occhio sempre attento alla ricaduta sul territorio, con una serie di attività culturali, di progettazione e di ampliamento dell’offerta formativa, messe a disposizione dell’utenza. “Siamo particolarmente fieri del lavoro svolto in questo anno e mezzo di amministrazione –afferma il Presidente Mangiacavallo- abbiamo lavorato alacremente per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati quando abbiamo iniziato questa avventura che si presentava irta di ostacoli, ma la costanza e l’impegno, alla lunga pagano gli sforzi fatti ed oggi ne raccogliamo i frutti. Il Consorzio Universitario Empedocle, oggi concorre a diventare una struttura di eccellenza, non solo nel trasferimento del sapere, ma anche nell’ambito della terza missione che vuole dare risposte adeguate alle esigenze del territorio”.