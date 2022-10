Università, al via il secondo corso sull’arte di parlare in pubblico

Nell’ambito delle iniziative formative rivolte al pubblico impiego, ai liberi professionisti ed al mondo imprenditoriale, il consorzio universitario di Agrigento promuove un corso di formazione con rilevanti contenuti didattici e pratico-teorici, che consentiranno l’acquisizione di mirate competenze ed il raggiungimento di un significativo know how, con particolare riguardo all’arte di parlare in pubblico. Il corso si articolerà in cinque lezioni che si svolgeranno in diverse giornate a partire dal 19 novembre. Le lezioni saranno tenute da Emilio Giammusso, docente di Marketing , organizzazione aziendale e comunicazione strategica. I costi relativi all’iscrizione serviranno a coprire strettamente le spese sostenute dall’ECUA, non avendo questo, nessuno scopo di lucro. Per informazioni chiamare il n. 0922/ 619308 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]