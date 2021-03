Università, ad Agrigento si torna a sognare (VIDEO)

Si torna a pensare ad Agrigento come città universitaria. Per farlo occorre portare la sede nel cuore del tessuto urbano ed in questo senso la ristrutturazione dell’Ex Ospedale di via Atenea, abbandonato dopo che il nosocomio fu trasferito alla fine degli anni settanta nella parte nuova della città, avrà un ruolo chiave. “Stiamo rafforzando la nostra presenza su Agrigento – dice il magnifico rettore dell’università di Palemro, Fabrizio Micari – portiamo due nuovi corsi di laurea ed in questa strategia è chiaro che i lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale sono importanti perché credo che l’Università debba essere dentro alla città”. C’è stato tempo per sognare ieri mattina alla conferenza stampa organizzata dal Comune di Agrigento alla presenza del magnifico rettore dell’università degli studi di Palermo e dal presidente dell’Ecua Nenè Mangiacavallo. L’occasione era la presentazione dell’inizio dei lavori dell’ex ospedale di via Atenea e dei nuovi corsi di laurea che si svolgeranno nel prossimo anno accademico ad Agrigento. E sono state soprattutto le parole del rettore Micari che hanno acceso una speranza per il futuro. Parlando della nuova struttura universitaria che entro un paio d’anni dovrebbe essere completata e diventare operativa, ha fatto un paragone con città come Pisa e Siena dove l’università è il cuore pulsante della città. La parte più importante della sua vita sociale ed economica. E la struttura di via Atenea dovrebbe essere proprio questa, una sede dell’università di Palermo, ma anche un residence per studenti e un centro di aggregazione culturale e sociale. Un modo per rianimare il quartiere sia di giorno che di sera. Ed è per questo che c’è stato tempo per sognare. Dopo la conferenza stampa si è tenuto un sopralluogo nell’ex ospedale, alla presenza oltre che del sindaco Miccichè, del rettore Micari e del presidente dell’Ecua Mangiacavallo, anche del direttore dei lavori e dell’ing. Vitellaro, che ha seguito l’iter del finanziamento interito nel progetto Girgenti. Soddisfatto per l’imminente avvio dei lavori si è detto anche il sindaco di Agrigento, Franco Micciche: ”Con l’università nel centro storico, non solo si riqualifica la via Atena ma il maggior flusso di persone, avrà anche sviluppi positivi per l’economia della città”.