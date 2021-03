Covid, oltre la metà dei nuovi contagi dovuti alla variante inglese

I nuovi contagi registrati negli ultimi giorni, in Sicilia, per oltre la metà sono dovuti alla variante inglese del Coronavirus. L’Isola è una delle tre regioni Italiane ad aver registrato anche la presenza della variante sudafricana, mentre non è ancora stata rintracciata quella brasiliana. Soprattutto la variante inglese sta diventando quella prevalente nel nostro Paese, e in considerazione della sua maggiore contagiosità, in tanti hanno chiesto di rafforzare le misure per contenere, e ridurre, la diffusione del virus.

Nell’Isola, comunque, al momento la situazione è sotto controllo, con il valore di Rt che resta ampiamente sotto l’1, e il tasso di positività è del 2 per cento uno dei più bassi del Paese. Il virus della variante inglese si fa strada, anche in provincia di Agrigento, con diversi casi già accertati, sia in città, sia in alcuni centri vicini.