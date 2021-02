“Uniti per Ravanusella” incontra il sindaco: “sottosuolo dell’ex distributore non è contaminato da idrocarburi.”

Si è svolto ieri il secondo incontro tra il Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e il Presidente dell’Associazione “Uniti per Ravanusella”, Davide Di Piazza, accompagnato da Alberto Picone e Maurizio Crapanzano . Si è discusso sul ripristino dello spazzamento meccanico nella piazza e della segnaletica stradale dei parcheggi che in pochi sembrano rispettate. “Nel corso del confronto, a cui hanno anche partecipato anche il Comandante della Polizia Locale, Gaetano Di Giovanni e l’Architetto Gaetano Greco- dice Di Piazza- con gioia abbiamo appreso che il sottosuolo dell’ex distributore di carburanti non risulta contaminato da idrocarburi. Davvero una buona notizia.”