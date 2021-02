Pallavolo, Aragona torna in palestra e recupera Valeria Caracuta

La Pallavolo Aragona ha recuperato la palleggiatrice titolare, Valeria Caracuta, presente alla ripresa degli allenamenti per preparare nel migliore dei modi la partita di sabato 20 febbraio contro il Volley Reghion Reggio Calabria. La squadra di Massimo Dagioni, prepara la sfida valida per la quinta e ultima giornata di andata del campionato nazionale di serie B1, girone “E2” che si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, senza la presenza del pubblico, con inizio alle ore 18. I tifosi e gli appassionati di pallavolo potranno seguire la gara in diretta streaming sulla pagina Facebook all’indirizzo “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube”, a partire dalle ore 17:50. Aragona vuole tornare alla vittoria dopo il passo falso di sabato scorso sul campo della Sanitaria SiCom Messina. Le biancoazzurre svolgeranno sedute di lavoro in sala pesi al mattino e allenamento tecnico – tattico al PalaNicosia di Agrigento nel pomeriggio. Restano ai box invece la “regista” Martina Baruffi e la schiacciatrice Giorgia Silotto, che hanno iniziato la fase riabilitativa e le loro condizioni saranno monitorate giorno per giorno dallo staff sanitario della società del presidente Nino Di Giacomo. La sfida di sabato prossimo contro le calabresi per Capitan Moneta e compagne ha il sapore di un test che non ammette appelli.