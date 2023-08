Introduzione dei posti “Tribuna Gold” con poltroncine imbottite

L’Unitas Sciacca ha ufficialmente lanciato la sua campagna abbonamenti in vista della prossima stagione di Eccellenza. Durante una conferenza stampa tenutasi recentemente, è stata annunciata un’interessante novità: l’introduzione dei posti “Tribuna Gold” all’interno dello stadio.

Questa nuova opzione offre ai tifosi la possibilità di garantirsi un posto in tribuna dotato di poltroncine imbottite. L’abbonamento “Tribuna Gold”, valido per 15 partite, ha un costo di 250 euro e include una sciarpa neroverde in omaggio. Per coloro che preferiscono una soluzione tradizionale, sono disponibili posti in tribuna per 14 partite al costo di 130 euro, con l’aggiunta di un cuscino neroverde omaggio.

Gli abbonamenti ridotti sono previsti per i giovani appassionati: un’opzione in tribuna è offerta a 75 euro per gli under 14. In alternativa, è possibile optare per l’abbonamento in gradinata al prezzo di 50 euro per gli under 14 e 75 euro per gli adulti, entrambi comprensivi di un omaggio rappresentato da una sciarpa.

Coloro che desiderano partecipare a singole partite possono farlo con i biglietti singoli. In tribuna, il costo è di 13 euro per gli adulti e 8 euro per gli under 14. In gradinata, invece, il prezzo per una singola partita è di 7 euro per gli adulti e 5 euro per gli under 14.

Il presidente Pasquale Bentivegna ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi per il successo della squadra, mentre il direttore generale Leonardo Palagonia ha evidenziato l’interesse positivo riscontrato finora nella campagna abbonamenti e ha sottolineato come l’opzione “Tribuna Gold” sia stata introdotta per coloro che desiderano contribuire ulteriormente al supporto della squadra.

Questo articolo si basa su informazioni fornite da Unitas Sciacca