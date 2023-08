Nel corso di una recente conferenza stampa, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo, ha affrontato un argomento di cruciale importanza: la Carta Sociale.

Vullo ha fornito dati sorprendenti: finora, ben 1632 carte sociali sono state assegnate agli uffici comunali. Tuttavia, il ritiro di queste carte avviene attraverso gli sportelli di Poste Italiane, in conformità a una procedura nazionale. Quest’ultima è principalmente gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

L’Assessore ha sottolineato che il Comune ha svolto un ruolo fondamentale nell’assegnazione delle carte sociali, fornendo dati essenziali quali informazioni sulla residenza e dettagli sui nuclei familiari. Questi dati sono stati poi sottoposti a rigorosi controlli anagrafici.

“L’obiettivo di questo incontro con la stampa in pieno agosto è stato quello di fornire informazioni chiare e rilevanti alla cittadinanza”, ha affermato Vullo.

In primo luogo, si è discusso del Reddito di Cittadinanza e delle misure di sostegno al reddito, considerando le recenti novità normative. Vullo ha dichiarato che dal primo gennaio 2024 verrà introdotto il nuovo Assegno di Inclusione (ADI). Dal primo settembre, avrà inizio il Supporto Formazione Lavoro (SSL), che prenderà il posto per coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza e che possono essere inseriti nel mondo lavorativo.

Vullo ha anche chiarito la procedura per coloro i quali hanno avuto sospeso il Reddito di Cittadinanza: “Per la presa in carico del Supporto Formazione Lavoro, i cittadini dovranno rivolgersi al Centro per l’Impiego di Via Acrone. Il settore dei servizi sociali del Comune si occuperà esclusivamente dei casi fragili, degli over 60 e di coloro che hanno figli minori. Pertanto, è inutile affollare gli uffici comunali per altri casi”.

Un importante passo avanti è stato compiuto nella gestione dei Progetti di Utilità Collettiva (Puc). Vullo ha spiegato che grazie all’impegno degli uffici e al supporto delle assistenti sociali a tempo determinato, è stato possibile selezionare i primi 70 partecipanti ai Puc. Questi “pucchisti” hanno già iniziato a lavorare in città, contribuendo a progetti di spazzamento e decoro urbano, distribuiti in 12 zone diverse. Vullo ha annunciato che entro il 31 dicembre, i partecipanti saranno incrementati fino a 140, portando benefici tangibili alla comunità in termini di pulizia e miglioramenti generali del territorio.

Vullo ha inoltre toccato il tema della Carta Sociale, rivelando che finora sono state assegnate agli uffici comunali ben 1632 carte. Il ritiro delle carte avviene presso gli sportelli di Poste Italiane, seguendo una procedura nazionale, gestita principalmente dall’Inps. L’ente comunale ha fornito dati di residenza e informazioni sui nuclei familiari, sottoponendosi a controlli anagrafici.

Vullo ha concluso sottolineando l’impegno costante del settore sociale e delle risorse umane che lo supportano. “Il lavoro paga e il settore sociale opera con dedizione e concretezza per il bene della comunità. Siamo sempre pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini in ogni aspetto del welfare previsto dalle leggi vigenti”, ha affermato.