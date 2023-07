Agrigento – Un messaggio di speranza e unità risuona nell’aria riguardo la creazione di un aeroporto ad Agrigento. Il deputato Calogero Pisano ha lanciato un appello accorato ai parlamentari regionali e nazionali agrigentini, sottolineando l’importanza e la necessità di unire le forze per realizzare questo ambizioso progetto.

Il video messaggio, registrato presso lo scalo di Punta Raisi, mette in evidenza l’attuale situazione dei turisti che invadono la Sicilia, rendendo gli aeroporti dell’isola incapaci di gestire il grande afflusso e causando inevitabili disagi per i passeggeri.

“La realizzazione di uno scalo aeroportuale oggi è possibile e necessaria,” afferma l’on. Pisano con convinzione, riconoscendo la crescente domanda di collegamenti aerei nella regione. L’agrigentino sottolinea che “ creare un aeroporto nella zona avrebbe un impatto significativo e positivo sul territorio, oltre a contribuire allo sviluppo turistico ed economico della regione.”

L’appello dell’on. Pisano va oltre i confini politici e parte da una prospettiva di unità e solidarietà per il bene comune. “Occorre andare oltre ogni steccato politico ed impegnarci per realizzare questo sogno,” esorta Pisano, sottolineando come “l’impegno congiunto dei rappresentanti politici sarebbe apprezzato dai cittadini, i quali trarrebbero enormi benefici da questa realizzazione.”

Un aeroporto ad Agrigento sarebbe senza dubbio una vittoria per tutti. Oltre a offrire un comodo e accessibile punto di ingresso nella regione, contribuirebbe a promuovere il patrimonio culturale, storico e naturalistico dell’Agrigentino, attirando ancora più turisti e stimolando lo sviluppo di attività commerciali locali.

Il messaggio dell’on. Pisano ha il potere di ispirare e incoraggiare una cooperazione costruttiva tra i parlamentari agrigentini. Unendo le forze e lavorando insieme, si può superare ogni ostacolo e raggiungere un obiettivo di portata storica per il bene di tutti i cittadini e del territorio.

L’appello dell’on. Pisano risuona come un richiamo all’azione e alla determinazione. La strada verso la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento potrebbe essere lunga e complessa, ma il sostegno unito dei rappresentanti politici può fare la differenza e portare a un futuro migliore per la regione. La speranza è che l’appello dell’on. Pisano venga accolto con spirito di collaborazione e dedizione, affinché il sogno di un aeroporto ad Agrigento diventi presto una realtà concreta e tangibile per il territorio e per tutti i suoi abitanti.