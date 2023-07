Canicatti Calcio: Nuove sfide e rinnovi contrattuali, la squadra si prepara per una promettente stagione.

Il Canicatti Calcio, guidato dal determinato Orazio Pidatella, sta prendendo forma in vista della prossima stagione. La società ha recentemente annunciato il rinnovo di otto calciatori che hanno fatto parte della squadra biancorossa durante l’ultima stagione di Serie D.

Il capitano Giuseppe Tedesco, esterno mancino classe ’95, è stato il primo a mettere la firma sul nuovo contratto prima di partire per il viaggio di nozze. Tedesco, alla sua settima stagione con la maglia biancorossa, ha ottenuto una proroga per aggregarsi alla squadra in ritiro allo stadio “Saraceno” di Ravagnusa per l’inizio della preparazione atletica.

Il portiere Tommaso Scuffia, classe 1991, è un altro calciatore confermato che proteggerà la porta del Canicatti anche nella prossima stagione, firmando per il secondo anno con la squadra biancorossa.

In difesa, le conferme riguardano Gabriel Fuschi, difensore classe ’02 noto per la sua velocità e forza fisica, e Davide Ferraro, classe ’05. Questi giovani talenti si sono distinti nella passata stagione, dimostrando grande impegno e dedizione.

Tra le partenze, purtroppo, non è stato possibile rinnovare il contratto con David Gueye, il quale lascerà i ranghi del Canicatti. Al momento, si sta ancora trattando con il fratello Cris riguardo al suo futuro con la squadra.

La società ha anche annunciato i nuovi ruoli all’interno dello staff tecnico. Carlo Strincone sarà il team manager, mentre Giuseppe Ferruccio continuerà il suo eccellente lavoro come preparatore atletico, avendo dimostrato grandi risultati nella seconda metà della scorsa stagione. Ferruccio, in collaborazione con Francesco Millesi, si occuperà di guidare la componente fisica dei calciatori fin dalla fase di preparazione precampionato.

Il Canicatti Calcio si appresta quindi a vivere una nuova stagione ricca di sfide e opportunità. Conferme importanti, ma anche addii significativi, la squadra sta lavorando duramente per costruire una formazione competitiva in grado di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Il futuro del calcio canicattinese è in fermento, e i tifosi attendono con trepidazione il debutto della squadra nel prossimo campionato. (PAPI)