Unioncamere organizza incontri B2B con 19 buyer

Dal 5 al 8 luglio 2022, Unioncamere Sicilia e Sicindustria organizzano a Palermo degliincontri B2B con 19 buyer internazionali del settore agroalimentare. L’evento si inquadra fra le attività di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione Europea per l’internazionalizzazione, di cui Sicindustria è partner, e con cui Unioncamere Sicilia ha siglato uno specifico protocollo per il sostegno congiunto alle PMI siciliane.I buyer provengono da 10 Paesi (Austria, Germania, Grecia, Lituania, Olanda, Polonia,Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna). È possibile che si aggiunga qualche altrobuyer nei prossimi giorni.I buyer sono degli importatori, distributori, negozi gourmet, supermercati, operatoridell’e-commerce, e sono interessati a tantissimi tipi di alimenti e bevande.Le imprese siciliane avranno l’occasione straordinaria di incontrare in presenza i buyer,con appuntamenti pre-organizzati.La partecipazione è gratuita ed è rivolta esclusivamente alle aziende produttricisiciliane. Per partecipare, occorre registrarsi dalla piattaforma online: https://fooddrinks- mission2sicily.b2match.io/ , inserendo il profilo dell’azienda ed i prodotti che sivogliono presentare. La sede degli incontri è Unioncamere Sicilia, Via E. Amari, 11 PalermoPer qualsiasi assistenza, è possibile contattare il Team di Sicindustria/Enterprise EuropeNetwork o Unioncamere Sicilia scrivendo a questo indirizzo promozione@unioncameresicilia.it tel. 091321510