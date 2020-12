Unioncamere: il 9 dicembre Webinar di Eccellenze in digitale

AGRIGENTO. Si svolgerà il giorno 9 dicembre alle ore 18.00 il prossimo Webinar di Eccellenze in digitale sul tema: “Costruire una prima presenza online partendo da zero e farsi trovare ” “Eccellenze in Digitale – sottolinea il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine – è un programma di Unioncamere supportato da Google.org, aperto a tutti i lavoratori con l’obiettivo di innalzare le proprie competenze digitali. È rivolto a tutti gli operatori economici, siano imprenditori, dipendenti, tirocinanti o autonomi”. L’accesso alle attività del progetto è possibile tramite la compilazione di un apposito modulo che si può scaricare dal sito della Camera di commercio di Agrigento, necessario per monitorare l’andamento delle attività. Non è possibile effettuare una iscrizione cumulativa ma occorre procedere con le iscrizioni singole utilizzando il form seguente:.