Il Libero Consorzio ricerca un Dirigente Tecnico a tempo determinato e pieno

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento assumerà un nuovo dirigente tecnico cosi come è stato previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022. Per questo motivo ha pubblicato nell’albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.agrigento.it un avviso che contiene tutti gli elementi per partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno. Il Libero Consorzio in questi ultimi anni ha messo in cantiere lavori per oltre cinquanta milioni di euro incrementando anche la progettazione di nuove opere. L’incarico di Dirigente Tecnico è riservato a coloro che sono in possesso del Diploma di laurea conseguito in Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura e Ingegneria Edile – Architettura, conseguiti presso un’università o altro istituto universitario statale o in altre università italiane o estere, purché il titolo di Laurea sia legalmente riconosciuto in Italia.

Gli aspiranti candidati dovranno avere le seguenti esperienza professionali e culturali, a carattere alternativo:

1) Aver svolto attività con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali in organismi pubblici, enti pubblici e aziende pubbliche. Lo svolgimento di funzioni dirigenziali deve risultare da contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza che si applica al comparto in cui le funzioni sono state svolte;

2) Aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da eventuali pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio nella Pubblica Amministrazione in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.

3) Provenire dai settori della ricerca o della docenza universitaria anche a contratto. L’esperienza nei predetti settori, della durata complessiva non inferiore a cinque anni e acquisita nel corso dei cinque anni accademici precedenti alla data di scadenza per la presentazione per la docenza universitaria oppure acquisita nel corso dei cinque anni precedenti alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, dovrà risultare da contratti individuali stipulati con l’Università.

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione, in carta semplice, con allegato curriculum vitae e professionale in formato europeo ed ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione agli indirizzi presenti nell’avviso.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dovrà pervenire entro e non oltre entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell’avviso avvenuta oggi. L ‘analisi della professionalità dei candidati al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di idoneità a ricoprire l’incarico dirigenziale da conferire sarà effettuata da un gruppo di lavoro guidato dal Segretario/Direttore Generale. Il Commissario Straordinario individuerà tra i candidati inclusi nell’ elenco degli ammessi, il professionista da assumere, procedendo al conferimento dell’ incarico.