Undici nuovi magistrati sono entrati in servizio al Tribunale di Agrigento. Davanti al collegio composto dal presidente del Palazzo di Giustizia di via Mazzini, Giuseppe Melisenda Giambertoni, si sono insediati cinque giudici e sei pubblici ministeri.

I giudici sono: Laura Torregrossa, Michele Agrifoglio, Giuseppe Guarino, Matteo Rametta e Luigi Vivacqua. In Procura sono arrivati Alessandra Scioli, Carola Bisanti, Alessandra Chiffi, Matteo Maria Orlando, Denise Venturino e Federica Rabajoli.

